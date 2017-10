Sarri met knikkende knieën tegen City: ‘Verreweg de beste in Europa’

Manchester City maakt dit seizoen veel indruk in zowel de Premier League als in de Champions League. De ploeg van manager Josep Guardiola boekt de ene na de andere overwinning en scoort aan de lopende band. Dinsdagavond komt Napoli op bezoek in het Etihad Stadium en trainer Maurizio Sarri houdt rekening met een loodzware avond.

In de eerste acht competitiewedstrijden waren the Citizens liefst 29 keer trefzeker. Napoli is zelf ook niet onaardig aan het seizoen begonnen. De club gaat in de Serie A foutloos aan kop met 24 punten uit de eerste 8 wedstrijden. Ondanks de goede resultaten in eigen land, weet Sarri maar al te goed wie dinsdagavond de favoriet is. Napoli verloor vorig seizoen over twee wedstrijden met 6-2 van Real Madrid, dat uiteindelijk de Champions League won, maar Sarri schat het huidige City nog hoger in. “Dat gevoel dat ik krijg als ik naar Manchester City kijk, dat kreeg ik niet eens toen ik Real Madrid vorig jaar zag spelen.”

De trainer van Napoli heeft er veel vertrouwen in tegen Manchester City... #napoli #manchestercity #championsleague A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Oct 16, 2017 at 11:57am PDT

“Ik heb altijd het idee dat mijn ploeg het een tegenstander lastig kan maken”, zei Sarri maandag op de persconferentie. “Maar dit City is een formidabel team. Ik heb een paar wedstrijden van Manchester City bekeken. Ik wilde ze niet allemaal zien, want dan zou ik depressief raken. Naar mijn mening is Manchester City op dit moment verreweg de sterkste ploeg in Europa.”