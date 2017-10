‘Wat nou als dat Ajax bij elkaar was gebleven? Het was echt CL-niveau’

Hedwiges Maduro werd opgeleid door Ajax, brak door in de hoofdmacht en verdiende een transfer naar Valencia. De middenvelder maakte bij de Amsterdammers deel uit van een sterke lichting spelers. Hij speelde in het eerste elftal met namen als Wesley Sneijder, Maxwell, Hatem Trabelsi en Rafael van der Vaart. “Achteraf besef je pas hoe goed iedereen was”, vertelt hij.

“Op dat moment heb je dat helemaal niet door. Pas aan het einde van je carrière besef je hoe mooi en speciaal het allemaal was”, zegt de speler van Omonia Nocosia op de clubwebsite van Ajax. “Later kwam ook Zlatan (Ibrahimovic, red,) erbij. Soms denk ik wel eens: Wat als we dat team bij elkaar hadden kunnen houden? Het was echt Champions League-niveau.”

Terugkijkend op zijn tijd bij Ajax, is Maduro onder de indruk van het niveau dat die ploeg destijds had. “Alleen bij Valencia speelde ik misschien in een beter team. Met namen als David Villa, David Silva, Juan Mata, Fernando Morientes, Raúl Albiol, Joaquín, Jordi Alba en Santiago Cañizares. Beide teams waren niet normaal eigenlijk.”

Maduro volgt de verrichtingen van Ajax nog op de voet en kijkt dan ook uit naar de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Feyenoord. Zelf maakte hij ooit de winnende treffer in De Kuip. “Het is het mooiste doelpunt uit mijn carrière”, laat hij weten. “De winnende in de Kuip; Beter kon niet. Ik heb in mijn Valencia-tijd ook tegen Barcelona gescoord, maar toen speelden we gelijk. De winnende tegen Feyenoord? Daar droomt iedere Ajacied van. Het is sowieso mooi om een Klassieker te spelen. Als je ’m dan kan beslissen… Het is een jongensboek-verhaal wat ik nooit zou vergeten.”