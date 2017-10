‘Kane was zo emotioneel, hij zou eenzelfde carrière als Totti kunnen hebben’

Harry Kane maakte de afgelopen drie seizoenen telkens minimaal twintig doelpunten in de Premier League en de spits van Tottenham Hotspur is ook deze voetbaljaargang al behoorlijk op dreef. De Engelsman was in de eerste acht wedstrijden in de Premier League reeds goed voor zes goals, waardoor er aan alle kanten aan hem wordt getrokken. Volgens Mauricio Pochettino is het echter niet ondenkbaar dat Kane de rest van zijn carrière voor the Spurs zal spelen.

De 24-jarige aanvaller blijkt een groot bewonderaar van Francesco Totti, die vorig seizoen na ruim twintig jaar de clubkleuren van AS Roma te hebben verdedigd een punt zette achter zijn carrière. "Kane was zo emotioneel toen hij de laatste wedstrijd van Totti zag", wordt de manager van Tottenham geciteerd door ESPN. "Totti heeft gedurende zijn loopbaan slechts voor één club gespeeld en Harry was dan ook erg emotioneel."

Kane is zelf afkomstig uit de jeugdopleiding van Tottenham en speelde, enkele verhuurbeurten uitgezonderd, nooit voor een andere club. "Harry zou eenzelfde carrière als Totti kunnen hebben", stelt Pochettino. "Het belangrijkste is dat hij gelukkig is bij Tottenham, maar wie weet wat er ons morgen te wachten staat? We moeten gewoon genieten van het heden. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding en identificeert zichzelf met de club."