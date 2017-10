‘We vergeleken het bod van PSG op Mbappé met dat van Real Madrid’

AS Monaco legde vorig seizoen beslag op de Franse landstitel en maakte met attractief voetbal grote indruk in de Champions League. De club werd vervolgens het slachtoffer van zijn eigen succes: onder anderen Bernardo Silva, Benjamin Mendy en Tiemoué Bakayoko vertrokken vrijwel onmiddellijk naar de Premier League, terwijl Kylian Mbappé op de slotdag van de zomerse transferperiode verkaste naar Paris Saint-Germain. Vice-voorzitter Vadim Vasilyev betreurt het vertrek van Mbappé nog altijd, maar kan evenwel begrip opbrengen voor zijn keuze.

Het Franse tienertalent beleefde vorig seizoen zijn definitieve doorbraak en werd vervolgens door PSG losgeweekt uit het prinsdom. Monaco verhuurt Mbappé eerst een seizoen, waarna het volgende zomer 180 miljoen zal ontvangen voor de definitieve verkoop van de spits. "Hij wilde graag naar PSG, en ik moet toegeven: het is een geweldig project", laat de beleidsbepaler weten in gesprek met The Telegraph. "Het is een club die graag de Champions League wil winnen en het spelen naast Neymar maakte een transfer nog aantrekkelijker voor hem."

Vasilyev geeft aan dat naast PSG ook Real Madrid serieuze interesse had. "Ik wilde hem niet naar Parijs laten gaan, maar ik luisterde naar de argumenten die hij aanvoerde en probeerde zijn gevoelens te begrijpen", vervolgt hij. "Hij is geboren in Parijs en benadrukte dat het nog te vroeg voor hem was om Frankrijk te verlaten. We vergeleken het bod van PSG op Mbappé met dat van Real Madrid en besloten hem te laten gaan. Maar het was een moeilijke beslissing. Hij is ongelofelijk. Ik ben ervan overtuigd dat hij op een dag de Ballon d’Or zal winnen."