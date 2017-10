Nijhuis: ‘Ik zei Zlatan: ‘Thank you for warning me!’ Hij werd helemaal gek'

Bas Nijhuis is al jaren een van de betere scheidsrechters van Nederland en fluit ook over de grens. Vorig jaar had de arbiter het vriendschappelijke duel tussen Zweden en Tsjechië (1-1) onder zijn hoede en daarin kreeg hij te maken met Zlatan Ibrahimovic. In gesprek met Radio 538 schudt Nijhuis een fraaie anekdote over dat duel uit zijn mouw.

De wedstrijd tussen Zweden en Tsjechië was de uitzwaaiwedstrijd voor de thuisploeg voordat zij naar het EK in Frankrijk gingen. “De Friends Arena in Solna zat helemaal vol, fantastisch", aldus Nijhuis. "In de 86e minuut krijgt Zlatan echt een heel klein duwtje. Ik fluit, maar meer niet. En hij komt op me af rennen: ‘What do you think? Me, the big Zlatan. Je moet hem een rode kaart geven, ik had mijn rug kunnen breken.’ Ik zei 'Zlatan kom op, doe even normaal man. Het is gewoon een vrije trap'.”

Nijhuis praatte in het Nederlands terug tegen Ibrahimovic. “Ik dacht dat zal hij wel verstaan. Maar hij was echt kwaad. Ik zei: ‘Nou kappen, wegwezen!’ Hij zei 'I will get him myself'. Hij wilde dus wraak nemen. Het was ondertussen de 88ste minuut van de wedstrijd", vertelt Nijhuis. "Een vrije trap komt bij de tweede paal, Zlatan leunt iets op zijn tegenstander en kopt de 2-1 binnen. Dat hele stadion ging los, het was een groot feest. Totdat ik kwam: vrije trap tegen. En tegen Zlatan zei ik: ‘Thank you for warning me!' Hij werd helemaal gek."