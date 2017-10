Extra optie Feyenoord: ‘Heb laten zien dat ik als spits uit de voeten kan'

Feyenoord kende afgelopen weekeinde in de Eredivisie een ongelukkige generale repetitie voor het Champions League-duel van dinsdagavond met Shakhtar Donetsk. De landskampioen kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen PEC Zwolle, maar volgens Jean-Paul Boëtius is de ploeg vol vertrouwen voor het treffen met de Oekraïense topclub.

"De beleving is goed. We hebben ons huiswerk gedaan en kijken ernaar uit om morgen in een volle Kuip te spelen", wordt hij maandag op een persconferentie geciteerd door Voetbal International. Boëtius is zich bewust van het belang van de ontmoeting. Feyenoord staat na twee duels immers puntloos onderaan in poule F. "Deze wedstrijd is heel belangrijk. Er staat wat op het spel. We gaan voor de drie punten, die willen we in Rotterdam houden."

Boëtius speelde de voorbije weken door de afwezigheid van aanvalsleider Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval bij Feyenoord. De Deen is inmiddels weer volledig fit, maar trainer Giovanni van Bronckhorst heeft reeds aangegeven rustig aan te willen doen met hem, waardoor Boëtius tegen Shakhtar mogelijk weer als spits zal fungeren. "Ik ben een buitenspeler, daar ligt mijn voorkeur", reageert de geboren Rotterdammer desgevraagd. "Maar ik heb laten zien dat ik als spits uit de voeten kan. Het is aan de trainer waar ik nu ga spelen."