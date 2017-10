Shakhtar-trainer Fonseca: ‘Morgen ontmoet ik een van mijn helden’

Feyenoord neemt het dinsdagavond op tegen Shakhtar Donetsk en de regerend landskampioen moet een goed resultaat boeken tegen de Oekraïners om Europese overwintering in zicht te houden. Trainer Paulo Fonseca waakt voor onderschatting: "We hebben groot respect voor Feyenoord en onderschatten ze niet. Zij zijn de kampioen van Nederland, dus het wordt een zwaar en ook mooi duel", zei hij maandag.

"Ik verwacht een ontmoeting tussen twee sterke teams, die allebei uitgaan van balbezit en de wedstrijd willen domineren. Zeker voor hen is het een cruciaal duel, dus ze zullen, net als wij, aanvallend gaan spelen", aldus de Portugese oefenmeester op een persconferentie, geciteerd door Voetbal International. Fonseca verwacht dat de fans in De Kuip een grote invloed kunnen hebben op de wedstrijd.

"Zij kunnen voor een geweldige sfeer zorgen, maar dat zal vooral bijdragen aan een mooie avond", vervolgt Fonseca, die verbaasd opkeek toen hij hoorde dat Shakhtar alle voorgaande duels met Nederlandse clubs heeft verloren: in 1999 tegen Roda JC Kerkrade en in 2005 tegen AZ. "Maar voor alles is een eerste keer", aldus Fonseca, die fan is van Giovanni van Bronckhorst.

"Normaal zie je je helden op televisie, maar dan komt er plotseling een moment dat je elkaar treft", zegt hij over de trainer van de Rotterdammers. "Morgen ontmoet ik een van mijn helden. Maar deze wedstrijd gaat tussen twee elftallen, niet tussen twee trainers. Dus laten we daar ook niet de nadruk op leggen." Momenteel staat Feyenoord laatste in Groep F met nul punten, terwijl Shakhtar tweede staat met drie punten uit twee wedstrijden.