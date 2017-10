Eriksen sneert naar Guardiola: ‘Als je respect toont, zeg je dat niet’

Tottenham Hotspur staat dinsdagavond voor de zware taak om punten te pakken tegen Real Madrid. De twee topploegen treffen elkaar in het Santiago Bernabéu in het kader van de Champions League en zowel Christian Eriksen als Mauricio Pochettino waken voor de kwaliteiten van de Real-spelers. De Argentijnse manager ziet vooral in Cristiano Ronaldo een gevaar.

"Hij is een hele belangrijke speler, maar ze hebben heel veel goede voetballers", tekent de Daily Mirror maandag bij een persconferentie op uit de mond van Pochettino. "Ze hebben een geweldige selectie en een goede trainer (Zinédine Zidane, red.). Cristiano is net als Lionel Messi; ze hebben een grote impact op het team. Hij is een van de beste spelers ter wereld, dat moge duidelijk zijn."

"Het is moeilijk om iets origineels over deze spelers te zeggen, net als Diego Maradona: ze zijn gewoon heel speciaal. Ze kunnen wedstrijden beslissen en maken hun ploeg vele malen beter. We spelen niet alleen tegen Real Madrid, we spelen tegen de beste speler ter wereld", concludeert Pochettino. Ook Eriksen prijst het voetbal dat de Spaanse grootmacht laat zien.

De Deen, die vertrouwen heeft in een goed resultaat in Madrid, gaat bij de persconferentie kort in op het feit dat Josep Guardiola Tottenham (gekscherend) bestempelde als de 'Harry Kane-ploeg': "Niemand wil een eenmansteam genoemd worden. Het is altijd een teamprestatie en als je respect toont, dan zeg je dat soort dingen waarschijnlijk niet. Het was misschien een grap, dat weet ik niet", besluit de ex-Ajacied.