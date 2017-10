Lozano opereerde op eigen houtje: ‘Gepraat en afspraken gemaakt’

PSV wist zondag bij een lastige uitwedstrijd tegen VVV-Venlo tóch drie punten te pakken (2-5). De Eindhovenaren kwamen vlak na rust op een 2-1 achterstand, maar door goals van Gastón Pereiro (tweemaal), Daniel Schwaab en Mauro Júnior werd er wederom gewonnen door PSV. Jürgen Locadia, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, vindt dat PSV terecht heeft gewonnen van de Limburgers.

Als Metro in gesprek met de aanvaller stelt dat PSV het moeilijker had dan de uitslag doet vermoeden, antwoordt Locadia verbaasd: "Vond je? Ik had geen enkel moment het gevoel dat we punten zouden laten liggen. Nee, ook niet toen we met 2-1 achterkwamen", zegt Locadia, die door de afwezigheid van Hirving Lozano als vleugelspeler fungeerde, naast spits Luuk de Jong.

PSV staat momenteel fier aan kop in de Eredivisie, met vijf punten voorsprong op naaste belagers Ajax en Feyenoord. "We waren in het begin van het seizoen nog geen team. Iedereen speelde te veel voor zichzelf, ik ook. We hebben veel gepraat, goede afspraken gemaakt. Daarbij hadden we problemen om de juiste afstelling te vinden. Zo ging Lozano vaak in zijn eentje jagen, waardoor er ruimtes ontstonden", aldus Locadia.