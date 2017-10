‘Ik durf wel te stellen dat hij de beste jonge speler sinds Messi is’

Gabriel Jesus is momenteel niet meer weg te denken uit het team van Manchester City. De twintigjarige spits van the Citizens was afgelopen zaterdag wederom twee keer trefzeker tegen Stoke City (7-2) en Danny Murphy geniet van de kwaliteiten van de jonge Braziliaan: "Hij heeft de juiste naam gekregen, echt een wonderlijke talent", meent de oud-middenvelder.

"Hij vliegt in vanuit Brazilië en laat Sergio Agüero op de bank. Hij is sensationeel, hij is continu op de juiste plek op de juiste tijd", aldus Murphy bij de BBC. "Zijn aannames zijn goed, zijn balans is goed, hij durft veel met de bal, is snel… Ik durf wel te stellen dat hij de beste jonge speler sinds Lionel Messi is. Ik zeg niet dat hij net zo goed is, maar hij is nog maar net twintig..."

"Hij heeft dertien goals in vijftien wedstrijden als basisklant, dat is ongelooflijk. Mensen zeggen dat Agüero, Romelu Lukaku en Harry Kane kanshebbers voor de Gouden Schoen zijn, maar deze moet er ook bij. Guardiola vertrouwt hem, zelfs als Agüero fit is. Hij maakt altijd de juiste beslissingen. Ze mogen blij zijn dat hij bij City speelt. Als hij lang bij City blijft spelen, kan hij ieder record dat Agüero heeft neergezet verbreken."