Maandag, 16 Oktober 2017

KNVB wil afscheid Advocaat met duel in Boekarest

Er gingen al eerder geruchten dat Juan Mata een aanbod uit China naast zich neer heeft gelegd en nu is ook duidelijk waar de middenvelder van Manchester United ‘nee’ tegen heeft gezegd. De Spanjaard kon in het Verre Oosten maar liefst 422 duizend euro per week gaan verdienen. (The Sun)

RB Leipzig had geen afscheid genomen van Naby Keïta als de middenvelder niet over een transferclausule in zijn contract zou beschikken. Die Roten Bullen hadden niet verwacht dat Liverpool zo snel al toe zou slaan. (ESPN)

De KNVB wil dat het Nederlands elftal op 9 november oefent tegen Roemenië in Boekarest. Het duel, dat enkele dagen na de vriendschappelijke interland tegen Schotland wordt afgewerkt, wordt in principe de laatste wedstrijd van Dick Advocaat als bondscoach. (Algemeen Dagblad)

Ryan Bertrand is naar verluidt in beeld om Benjamin Mendy te vervangen bij Manchester City en de linksback heeft zelf wel oren naar een transfer. The Citizens melden zich in januari mogelijk bij Southampton. (Daily Mail)

Real Madrid heeft een alternatief voor Harry Kane op het oog. Als het de Koninklijke niet lukt om zaken te doen met Tottenham Hotspur, moet Marcus Rashford opgepikt worden bij Manchester United. (Don Balón)