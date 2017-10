Zidane prijst ‘transferdoelwit’: ‘Hij staat altijd op de juiste plek'

Real Madrid en Tottenham Hotspur ontmoeten elkaar dinsdagavond in het kader van de Champions League en de confrontatie tussen de twee topclubs zorgt voor veel media-aandacht voor Harry Kane. Zinédine Zidane kwalificeert de topschutter van the Spurs, die naar verluidt in de belangstelling staat van zowel Manchester United als de Koninklijke, als een complete speler.

"Hij is cruciaal voor Tottenham", zegt de Franse trainer van Real maandag op de persconferentie, opgetekend door Sky Sports. "Hij is in ieder aspect erg goed. Hij heeft altijd het doel en scoren in gedachten. Hij is een erg complete speler, ook al lijkt hij niet zo en komt hij niet zo over. Maar hij staat altijd op de juiste plek als dat van hem gevraagd wordt."

Naar verluidt zijn United en Real bereid tientallen miljoenen te betalen voor de goaltjesdief. De Engelse grootmacht zou zelfs 190 miljoen euro willen spenderen om Kane in te lijven, een bedrag dat de Koninklijke niet voor de spits over heeft. Zidane wil op de persconferentie niets kwijt over de vermeende interesse: "Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren."

De Fransman kan in het treffen met Tottenham niet beschikken over Gareth Bale, die door een blessure de wedstrijd tegen zijn voormalig werkgever aan zich voorbij moet laten gaan. "Ik kan jullie niet vertellen wanneer hij weer op het veld staat. We moeten afwachten. Hij wil natuurlijk zo snel mogelijk terugkeren. Ik kan niet vertellen of hij er bij de return weer bij is. Ik hoop van wel, maar ik kan niets met zekerheid zeggen", aldus Zidane.