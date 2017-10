Politie gaat racisme richting PSV’ers onderzoeken: ‘Moeilijk uit te roeien’

De politie maakt werk van het incident in Stadion De Koel van zondagmiddag, na afloop van het competitieduel tussen VVV-Venlo en PSV (2-5), zo meldt het Eindhovens Dagblad maandag. Na de zege van de Eindhovenaren werden enkele PSV'ers door toeschouwers racistisch bejegend en uitgescholden.

Waarschijnlijk worden binnenkort op trainingscomplex De Herdgang enkele spelers van PSV gehoord die slachtoffer waren van de leuzen, onder wie Joshua Brenet, Nicolas Isimat-Mirin en Jürgen Locadia. Algemeen directeur Toon Gerbrands is zeer te spreken over de manier waarop VVV de zaak heeft opgepakt, zo weet de lokale krant te melden.

De clubleiding uit Venlo bood direct excuses aan en schaamde zich enorm voor de manier waarop een plukje fans tekeer ging. Maurice Steijn, trainer van de Limburgers, kon het moeilijk geloven dat fans van zijn club zich racistisch hebben uitgelaten richting spelers van tegenstander PSV. "Tijdens de wedstrijd heb ik er niks van meegekregen", zegt Steijn in gesprek met Metro.

"Ik loop nu net GelreDome uit, want ik was bij een concert van The Rolling Stones, en ik zie allemaal berichtjes. Ik schrik ervan. Ik dacht dat dit soort dingen steeds minder voorkwamen, maar blijkbaar is racisme in de voetbalstadions moeilijk uit te roeien. Dat het nu bij ons gebeurt, past niet bij een club als VVV waar juist iedereen welkom is."

Steijn spreekt schande van het incident en baalt van het voorval, mede omdat VVV juist aan een 'positief seizoen' bezig is: "Ondanks dat we met 2-5 verloren, kregen we een staande ovatie. En dat dan een kleine minderheid zoiets doet, kan natuurlijk niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens in onze selectie. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. De daders moeten gestraft worden", besluit Steijn.