Totti kiest favorieten: ‘Allereerst, we praten hier over drie ‘voetbalaliens’’

Het einde van het kalenderjaar nadert en daardoor staan de verkiezingen voor individuele voetbalprijzen voor de deur. De FIFA heeft Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar genomineerd als beste speler van het jaar 2017 en Francesco Totti denkt dat de Portugees er met de eretitel Best FIFA Men's Player vandoor gaat.

"Allereerst, we praten hier over drie voetbalaliens", aldus Totti op de site van de wereldvoetbalbond. "We hebben elkaar altijd gerespecteerd, zowel binnen als buiten het veld. Maar ik denk dat Ronaldo uiteindelijk het gaat winnen. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug en won met Real Madrid alle prijzen (waaronder de Champions League en de Spaanse landstitel, red.)."

Gevraagd naar de beste coach van het jaar kiest de oud-aanvaller van AS Roma niet voor zijn landgenoten Antonio Conte van Chelsea en Massimiliano Allegri van Juventus, maar ziet Totti in Zinédine Zidane de beoogde winnaar: "Ondanks het uitzonderlijke werk van Conte en Allegri, denk ik dat Zidane de favoriet is, om dezelfde redenen dat Ronaldo het is: hij heeft afgelopen seizoen alles gewonnen."

Gianluigi Buffon, Manuel Neuer en Keylor Navas zijn genomineerd voor Keeper van het Jaar en Totti denkt dat de doelman van Juventus de prijs wint: "Hij is individueel gezien het beste, maar zijn team heeft ook de Champions League-finale gehaald, net als Keylor Navas. Uiteindelijk gaan deze twee strijden voor de prijs." De FIFA-verkiezing, waarbij ook Lieke Martens en bondscoach Sarina Wiegman zijn genomineerd, vindt volgende week maandag plaats in Londen.