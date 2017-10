‘Na Tottenham was ik toe aan een nieuwe uitdaging en Real was ideaal’

Dinsdagavond staat de kraker tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur in de Champions League op het programma en het treffen tussen de twee topploegen is een speciale wedstrijd voor Luka Modric. De Kroatische middenvelder, die in 2012 de Engelse club voor dertig miljoen euro inruilde voor de Spaanse grootmacht, speelde jarenlang in het shirt van the Spurs en koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn voormalig werkgever.

"Na vier seizoenen bij Tottenham, waar ik me optimaal had ontwikkeld, was ik toe aan nieuwe uitdagingen, simpelweg om mezelf te blijven verbeteren", zegt Modric op de clubsite van de Koninklijke. "Real Madrid was ideaal voor mij en ik wist dat zij geïnteresseerd waren. Ik kon aan niets anders denken. Bij deze club tekenen heeft me naar het volgende niveau geholpen."

"Ik speel hier het beste voetbal uit mijn carrière en ik voel me elke dag beter worden. Voetballen in het Santiago Bernabéu is speciaal, het is het beste stadion waarin ik ooit heb gespeeld", vervolgt de routinier. "Ik heb vier glorieuze jaren gehad bij Tottenham en de fans waren geweldig voor mij, ik heb alleen maar goede herinneringen. Tottenham is de laatste jaren echt veel sterker geworden."

"Ze hebben veel geld geïnvesteerd in nieuwe trainingsfaciliteiten en in een nieuw stadion en de ploeg kan dit jaar meedoen om de landstitel. Ze verdienen het ook. Ik wens ze het allerbeste toe, alleen niet wanneer wij tegen ze spelen", besluit Modric. Real en Tottenham hebben zes punten uit twee Champions League-duels en staan gezamenlijk aan kop in Groep H.