‘Ik zou het niet terecht vinden, maar hij kan pineut zijn na rentree Jörgensen’

Feyenoord kwam zaterdag ondanks de rentree van Nicolai Jörgensen niet tot scoren tegen PEC Zwolle en voor Jean-Paul Boëtius werd het helemaal een wedstrijd om snel te vergeten. De vleugelspits werd door Giovanni van Bronckhorst vroegtijdig naar de kant gehaald en Adri van Tiggelen denkt dat Boëtius weleens het slachtoffer kan worden van de terugkeer van de topscorer van vorig seizoen.

Boëtius begon de wedstrijd als spits, maar moest het veld ruim voor de van een blessure herstelde Jörgensen: “En Jörgensen moet voetballen, dus je moet een keuze maken”, legt de voormalige Oranje-international uit in gesprek met RTV Rijnmond. “Het kan dat nu Jorgensen terug is dat Boëtius even de pineut is voor de wedstrijd van dinsdag (in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, red.). Ik zou het niet terecht vinden, maar je weet niet wat er echt achter zit.”

Van Tiggelen sluit ook niet helemaal uit dat Van Bronckhorst Boëtius uit voorzorg naar de kant haalde: “Misschien dacht Van Bronkchorst zaterdag wel: het is mooi geweest, ik heb 'm nodig voor dinsdag.” De voormalige linksback was in ieder geval onder de indruk van het spel dat PEC Zwolle op de mat legde in Rotterdam: “Ze speelden goed. Er zijn maar weinig ploegen die in De Kuip zo hoog druk durven te geven, die durven te voetballen.”