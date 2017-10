Conte heeft kopzorgen: ‘Het is nu een ander team, met andere spelers’

Chelsea verloor zaterdagmiddag van Crystal Palace, de club die dit seizoen voor het eerst tot scoren wist te komen in de Premier League en gelijk de drie punten pakte op Selhurst Park (2-1). The Blues waren vorig seizoen al vroeg op koers voor de landstitel, maar deze voetbaljaargang loopt het minder bij Chelsea, dat reeds negen punten achterstaat op koploper Manchester City. Ook Antonio Conte ziet dat zijn ploeg moeite heeft met punten pakken.

"Ieder seizoen is anders", wordt de manager geciteerd door verschillende Engelse media. "Vorig seizoen behoort tot het verleden. Nu is het een ander team, met andere spelers en speelt ook het feit mee dat we vorig jaar geen Europa League of Champions League speelden. Dit seizoen moeten we in vier competities presteren en we ondervinden problemen daarvan."

Conte had bij de confrontatie met the Eagles niet de beschikking over N'Golo Kanté, Danny Drinkwater en Álvaro Morata, die allen geblesseerd waren. De Italiaan erkent dat Chelsea momenteel niet in de allerbeste vorm steekt en zegt dat hij kopzorgen heeft: "Wanneer je enkele blessures hebt, zit je in de problemen. Dit seizoen wordt heel lastig voor ons. We moeten 150 procent geven, 100 procent is niet genoeg."