AZ verlengt met talentvolle basiskracht: ‘Hij heeft grote stappen gemaakt’

AZ maakt maandagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de club het contract met Guus Til heeft opengebroken en verlengd. De negentienjarige middenvelder ligt nu tot medio 2022 vast in Alkmaar, de oude overeenkomst liep tot de zomer van 2020. Til maakt een stormachtige ontwikkeling door en is dit seizoen ieder duel van AZ in de basis gestart.

Op 8 augustus 2016 maakte Til tegen PAS Giannina in de Europa League zijn debuut in de Alkmaarse hoofdmacht en elf dagen later maakte hij ook zijn Eredivisiedebuut bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Tot dusver kwam de in Zambia geboren Nederlander tot 25 officiële wedstrijden voor AZ en scoorde daarin 4 keer. "Dit is mooi", zegt Til na het zetten van zijn handtekening op de clubsite.

"Hier spreekt vertrouwen uit, dus ik ben blij. Het contract is langdurig en ik speel veel. Dat gaf voor mij de doorslag om te verlengen. Nu is het zaak dat ik fit blijf, veel ga spelen en meer doelpunten ga maken", aldus de jeugdinternational. "Het is mooi dat we Guus voor een langere tijd hebben kunnen binden", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij laat zien dat hij in de afgelopen twee jaar grote stappen heeft gemaakt en inmiddels is hij basisspeler. Het is aan hem om zich verder te ontwikkelen."