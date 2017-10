Ronaldinho looft Nederlandse coach: ‘Beste trainer die ik had’

Ronaldinho heeft een rijke voetbalcarrière achter zich. De 37-jarige Braziliaan, die al twee jaar niet meer actief is als profvoetballer, is met Barcelona meerdere keren Spaans kampioen geworden, heeft met de Catalanen de Champions League gewonnen (2006) en is overladen met persoonlijke trofeeën. Ronaldinho geeft echter aan dat hij zonder Frank Rijkaard veel minder uit zijn carrière had gehaald.

Tussen 2003 en 2008 was Rijkaard eindverantwoordelijke bij Barcelona en gedurende die vijf jaar had hij de beschikking over Ronaldinho, die in 198 wedstrijden voor de grootmacht tot 91 goals en 52 assists kwam. De 98-voudig international zegt dat de oud-trainer speciaal voor hem was. "Hij was cruciaal voor mij. Rijkaard was zonder enige twijfel de beste trainer die ik heb gehad. Bij iedere wedstrijd straalde hij rust naar ons uit, niet iedereen heeft die gave."

De voormalig spelmaker van de Catalanen zegt dat hij genoot van het spelen bij een instituut als Barcelona: "Alles was prachtig. Om in het team te spelen waar mijn idolen speelden zoals Romário, Rivaldo, Ronaldo en Ronald Koeman, maakte me erg blij", zegt Ronaldinho in gesprek met TV3. De ex-speler van AC Milan en Paris Saint-Germain speelde in Catalonië ook een tijdlang samen met Lionel Messi en prijst de kwaliteiten van de Argentijn.

"Sommigen zeggen dat Pelé de beste aller tijden is, anderen Romário, sommigen zelfs Ronaldinho. Zij hebben allemaal hun momenten gekend, maar wat me echt blij maakt, is de progressie van Messi. We zagen allemaal dat hij de beste speler ter wereld zou gaan worden", aldus Ronaldinho, die het gerucht dat hij in 2008 vertrok vanwege de komst van Josep Guardiola tegenspreekt: "Ik kan prima overweg met Guardiola, ik was degene die besloot te vertrekken."