‘Veel spitsen missen grotere kansen, het gaat altijd over het prijskaartje’

Manchester United slaagde er afgelopen zaterdag niet in om te scoren tegen Liverpool en Romelu Lukaku was op een grote kans na nauwelijks gevaarlijk voor het doel van the Reds. Gary Neville was na afloop dan ook niet mals met zijn kritiek op de spits van the Red Devils, die zelf echter vindt dat hij er te vaak onterecht uitgepikt wordt.

“Veel spitsen missen grotere kansen dan ik. Maar bij mij is het altijd: ‘Rom deed dit, Rom deed dat’. Ik weet niet waarom, dat is de standaard die mensen voor mij hebben gezet”, vertelt Lukaku, die afgelopen zomer voor bijna 85 miljoen euro werd opgepikt bij Everton, in gesprek met The Sun. “Weten dat je gaat scoren, en dat je ook gaat missen, moet een van de sterkste punten zijn van een spits, maar elke keer als ik een kans mis wordt er zo over gesproken. Mijn prijskaartje wordt ook altijd genoemd. Dat accepteer ik ook, ik ben relaxed.”

Lukaku krijgt vaak de kritiek dat hij niet scoort tegen de ‘grote clubs’: “Mensen zeggen altijd dit en dat, maar mijn statistieken in de Premier League zijn aardig goed en ik zit in een situatie waarin het team erg goed presteert. Ik denk dat de wedstrijd met de meeste druk voor mij de Super Cup tegen Real Madrid was. Dat was de wedstrijd waarin iedereen naar mij keek en zich afvroeg: ‘Doet hij het ook daar?’. Ik denk dat die wedstrijd mij heeft bevrijd en daarna ben ik gewoon doorgegaan, heb ik geprobeerd om beter te worden.”