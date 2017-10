Napoli spaart mogelijk spelers tegen City: ‘Dat duel is ook zeer belangrijk'

Napoli gaat momenteel aan kop in de Serie A en die positie is heilig in Napels. I Partenopei nemen het volgende week op tegen Internazionale, dat momenteel met twee punten minder op de tweede plaats staat. De club hunkert naar het eerste kampioenschap sinds 1990 en hecht daardoor minder waarde aan de midweekse wedstrijd in de Champions League tegen Manchester City.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis is zelfs van mening dat er spelers gespaard moeten worden in Engeland. “Het is beter als we spelers rust geven die de laatste tijd veel hebben gespeeld. De wedstrijd tegen Internazionale komt eraan en die is minstens net zo belangrijk. Het is een heel belangrijk moment in het seizoen, al hebben we het voordeel dat we in San Paolo spelen. Ik nodig de fans uit om het stadion te vullen, we hebben hun passie nodig”, zegt De Laurentiis tegenover La Gazzetta dello Sport.

Napoli won eerder in het miljardenbal van Feyenoord (3-1), maar verloor in Oekraïne van Shakhtar Donetsk (2-1). “We hoeven ons alleen maar zorgen te maken over het bereiken van de volgende ronde. Daarom snap ik niet dat er zo’n drama gemaakt werd van onze nederlaag in Oekraïne, dat heeft me gestoord. Het is niet zo dat onze prioriteit niet bij de Champions League ligt, maar we moeten alles evalueren en de juiste strategie kiezen”, stelt de preses van Napoli.

“Gelukkig heb ik een trainer (Maurizio Sarri, red.) die een uitstekende strateeg is”, concludeert De Laurentiis, die nog niet te vroeg aan de Scudetto wil denken. “Ik ga het niet noemen en er ook nog niet aan denken. Jullie weten dat ik erg bijgelovig ben, daarom wil ik het niet teveel over de koppositie hebben. Ik ben vooral blij dat we mee kunnen komen met de topclubs en dat de club geen schulden heeft.”