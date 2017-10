Van der Vaart memoreert: ‘Ik was boos na afloop, vond het moeilijk om te praten’

Tottenham Hotspur kende in seizoen 2010/2011 een goed seizoen in de Champions League. The Spurs reikten destijds met spelers als Luka Modric, Peter Crouch, Gareth Bale en Rafael van der Vaart tot de kwartfinale, waar Real Madrid uiteindelijk over twee wedstrijden (4-0 en 0-1) te sterk bleek. Komende week ontmoeten beide ploegen elkaar opnieuw, deze keer in de groepsfase van het miljardenbal.

“Wij hadden toen vijf goede spelers, maar nu kom je bij Tottenham naar het stadion voor het hele team. Ze moeten dat gebruiken tegen Real Madrid, want dat is het grootste verschil en hun grootste kracht. Tottenham heeft een fantastisch team”, zegt Van der Vaart in gesprek met de Daily Mail. Mede door een rode kaart van Peter Crouch ging Tottenham in 2011 al in de heenwedstrijd hard onderuit tegen de Koninklijke.

“Ik was boos na afloop, ik vond het moeilijk om in de kleedkamer te praten. De rode kaart veranderde alles. We waren zo goed aan de Champions League begonnen, het voelde echt speciaal dat seizoen. Het was dan ook zwaar om de uitschakeling te verwerken”, stelt de middenvelder die tegenwoordig voor het Deense FC Midtjylland speelt. Van der Vaart speelde destijds samen met Modric en Bale bij Tottenham Hotspur, maar zij spelen tegenwoordig voor Real Madrid.

“Het probleem is dat niemand nee zegt tegen Real Madrid. Maar als ik Harry Kane nu bij Tottenham Hotspur zie... De club wil ook groter worden: de Premier League winnen, meedoen in de Champions League, ze krijgen een nieuw stadion. Er is zoveel om voor te spelen”, stelt Van der Vaart. “Ik hoop dat Kane voorlopig blijft. Real Madrid is iets speciaals, maar Tottenham is ook speciaal voor hem.”