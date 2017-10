Cocu: ‘We laten ze niet spelen omdat we het zo leuk vinden om ze te laten zien’

Phillip Cocu liet in de wedstrijd tussen VVV-Venlo en PSV (2-5) drie spelers uit Jong PSV invallen. Mauro Júnior, Pablo Rosario en Albert Gudmundsson kregen in De Koel allemaal speeltijd en eerstgenoemde zorgde tijdens zijn eerste optreden zelfs voor een doelpunt. Cocu legt uit dat hij de talenten uit de jeugdopleiding speeltijd geeft omdat ze daar aanspraak op maken.

“Kansen moet je afdwingen, wie je ook bent. We laten die jonge spelers uit de opleiding niet in het eerste spelen omdat we het zo leuk vinden om ze te laten zien. Nee, ze krijgen speeltijd omdat ze zich doordeweeks op de training en bij Jong PSV waarmaken en omdat ze het team kunnen helpen een goed resultaat te boeken”, legt Cocu uit in gesprek met De Telegraaf. Volgens de oefenmeester kun je de jonge spelers niet zomaar inpassen in het elftal.

“Je houdt bij zulke keuzes de balans goed in de gaten. Met bepalende spelers in de as, die jonge spelers kunnen sturen, is het voor die jongens gemakkelijker om aan te klampen. Als je er te veel brengt, dreigt het gevaar dat ze verzuipen en ben je verder van huis”, besluit de oefenmeester van de Eindhovenaren, die met zijn ploeg momenteel koploper van de Eredivisie is. PSV heeft na acht wedstrijden vijf punten meer dan Ajax en Feyenoord.