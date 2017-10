‘Ik heb thuis een vriendin zitten waar ik leuk tegen moet blijven doen’

Roda JC Kerkrade won zaterdagavond voor het eerst sinds januari 2016 twee Eredivisieduels op rij; na de 1-2 zege bij Sparta Rotterdam werd ook NAC Breda aan de kant gezet. In bijna twee jaar tijd speelden de Limburgers 56 Eredivisie-wedstrijden zonder twee opeenvolgende zeges.

"Deze plaats ik in het rijtje met mooiste zeges in mijn carrière, omdat we er diep voor hebben moeten gaan na een zware periode", zegt Hidde Jurjus in De Telegraaf. "De eerste weken heb ik er enorm mee gezeten dat het zo slecht met ons ging. Dat was ontzettend moeilijk." Roda JC verloor immers elk van de eerste zes Eredivisie-duels. "Je neemt dat gevoel mee naar huis, maar dat moet je wel loslaten", zo stelt de doelman.

"Ik heb thuis een vriendin zitten waar ik leuk tegen moet blijven doen. En dat geldt ook voor mijn familie en vrienden. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. Dat is vooral aan de trainer (Robert Molenaar, red.) te danken. Hij heeft een aantal ervaren spelers terug in de ploeg gebracht, waardoor het beter draait."

Roda wist voor het eerst sinds 7 mei het doel schoon te houden in een Eredivisie-duel; alleen Heracles Almelo en Willem II behaalden dit seizoen nog geen clean sheet.