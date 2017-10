‘Appjes uit Amsterdam? De eerste bedankjes zijn al binnen, ja’

PEC Zwolle pakte zaterdagavond een punt bij regerend landskampioen Feyenoord. Diederik Boer had met enkele reddingen een belangrijk aandeel in de doelpuntloze remise in De Kuip: 0-0. De keeper bewees voormalig werkgever Ajax daarmee een dienst: de aartsrivalen hebben na acht speeldagen nu evenveel punten; zestien.

"Appjes uit Amsterdam? De eerste bedankjes zijn al binnen, ja", vertelt Boer maandag in het Algemeen Dagblad. De aanhang van Feyenoord was het verleden van Boer zeker niet vergeten. "Het hoort erbij. Ik hoor dat gefluit wel. Het heeft denk ik ook met mijn verleden bij Ajax te maken. Ik heb hier toen ook een Klassieker gekeept. Toen was de sfeer nog heter en grimmiger. Ik houd er wel van."

Boer hield PEC voortdurend op de been. "Het leek aan het eind wel een schiettent op de kermis. De bal ging alle kanten op. Een paar schoten werd geblokt en ik pakte er ook een paar. Het is mijn werk, hè." Het team van John van 't Schip speelde hoe dan ook een goede wedstrijd voor rust, zo zag ook Rick Dekker. "Wij kunnen goed voetballen en dat laten we ook zien."

"En op bezoek bij de kampioen in De Kuip heb je nu eenmaal een keeper als Boer nodig, die goede reddingen maakt en een beetje geluk afdwingt", zo benadrukte de middenvelder, die een verleden bij Feyenoord heeft, in De Telegraaf. Na rust waren de rollen omgedraaid, maar dat was geen schande. "Dit is nog steeds de landskampioen", gaf Bram van Polen aan. "Ik vind ook dat ze verplicht zijn om thuis beter te zijn dan wij. Zeker met dat publiek erachter."