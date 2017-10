Waterreus: ‘Binnen twee jaar speelt hij in de top van de Eredivisie'

Voor het eerst sinds lange tijd doet Fortuna Sittard mee in de top van de Jupiler League. De Limburgers pakten negentien punten uit de eerste negen wedstrijden en bezetten daardoor momenteel de tweede plaats op de ranglijst. De zeventienjarige Perr Schuurs maakt indruk bij Fortuna, zo weet ook Ronald Waterreus.

“Het Fortuna-elftal zit gewoon prima in elkaar. Zo'n Perr Schuurs, zeg, grandioos. Als zeventienjarige lukte het mij net om mijn keepershandschoenen zelf aan te trekken”, schrijft Waterreus in zijn column in de Limburger. Naar verluidt zijn clubs als Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester City, Ajax en PSV reeds geïnteresseerd in Schuurs, die op zijn jonge leeftijd al aanvoerder van Fortuna is.

“Schuurs is op die leeftijd in alles dé leider van zijn club. Heel knap. Reken maar dat hij binnen twee jaar in de top van de Eredivisie speelt”, vervolgt de oud-doelman, die ook lovend is over Lisandro Semedo en André Vidigal. “En met die Portugese jongens bezit Fortuna, jarenlang zo'n bang hertje, ook weer een beetje de over-mijn-lijk-mentaliteit die doet denken aan het Mark van Bommel-tijdperk.”