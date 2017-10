Van Hanegem: ‘Hij is pas zestien jaar, maar een enorm talent’

Willem van Hanegem wil nog niet denken dat andere landen al definitief afstand hebben genomen van Nederland als voetballand. De oud-international denkt dat Nederland nog een rooskleurige toekomst tegemoet kan gaan, ook al wordt het krachtsverschil met de clubs uit de grootste buitenlandse competities groter en groter. "Maar al die mensen die roepen dat we definitief zijn afgehaakt... Vermoeiend."

"Heb je Stefan de Vrij zien verdedigen tegen Juventus (1-2 winst voor Lazio, red.)? IJzersterk, los van het feit dat ik me doodergerde aan die mensen die riepen dat die gozer gewoon niet graag voor Oranje wil spelen", vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Als iemand graag wil, is hij het juist."

"Net als Georginio Wijnaldum. Bij Oranje presteerde hij minder, maar de mensen die hem nu wegzetten als een prutser, kijken nooit naar Liverpool." Van Hanegem ziet daarnaast volop tienertalenten, al is het nog 'piepjong'. "Myron Boadu van AZ is pas zestien jaar, maar een enorm talent. Tahith Chong is zeventien jaar en één van de grootste talenten bij Manchester United. En wie Xavi Simons aan het werk heeft gezien in de jeugd van Barcelona, moet blij zijn geworden. Al is hij pas veertien jaar."