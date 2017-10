‘Als hij 300 miljoen in zijn tas heeft zitten, kiest hij wellicht voor Oranje'

In de week van de uitschakeling van het Nederlands elftal voor het WK zaten zondag voor- en tegenstanders van Dick Advocaat aan tafel bij Studio Voetbal. Zeljko Petrovic, in het verleden assistent van Advocaat bij Servië en Sunderland, oordeelde dat Advocaat het uitstekend heeft gedaan. "Met vier van de vijf wedstrijden winnen, zit je normaal gesproken in de play-offs, maar de pech was dat Zweden van Frankrijk won."

"Dat was het probleem", zo benadrukte Petrovic. Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de derde periode van Advocaat bij Oranje. "Het missen van het WK is niet de schuld van Advocaat, maar hij heeft niet maximaal gepresteerd. We hebben zeventien miljoen bondscoaches, maar voor drie pure aanvallers en Wesley Sneijder op tien tegen Frankrijk had maar één van die zeventien miljoen gekozen. Dat was onze bondscoach."

Jon Dahl Tomasson, assistent-bondscoach van Denemarken, zou een nieuw contract voor Advocaat niet vreemd vinden. "Advocaat kent de groep goed en het zou rust geven. Het is veel te onrustig bij Oranje." Arno Vermeulen, chef commentatoren bij de NOS, neemt aan dat de KNVB niet verder gaat met Advocaat. "Pierre heeft gelijk. Hij heeft het niet goed gedaan. Het is mooi geweest. Punt. Einde."

"Advocaat heeft mij teleurgesteld", vervolgde Van Hooijdonk. "Als je met zo veel ervaring zulke keuzes maakt, stelt ervaring niks voor. Daarom moeten we niet doorgaan met Advocaat. Een buitenlander moet met een grote bezem door de Hollandse School gaan. En Ruud Gullit mag erbij blijven en dan nog een jonge Hollandse assistent erbij."

Gullit hoorde nog niets van de KNVB en liet ook in het midden of hij zelf wil door gaan. "Het is nogal kort dag. Het is net gebeurd. Wij hebben nog niets gehoord. We gaan gewoon vergaderen en ons bezighouden met de oefenwedstrijden", vertelde Gullit bij iggo Sport. "Of ik in deze constructie door wil? Ik ga me daar niet over uitlaten. Ik heb het leuk gevonden wat ik nu doe en wil gewoon wachten."

Youri Mulder ziet een buitenlandse bondscoach zeker zitten. "Je moet naar de kwaliteit kijken. Als je Josep Guardiola kunt krijgen... Zo onrealistisch is dat niet. Als hij al 300 miljoen in zijn tas heeft zitten, kiest hij wellicht voor het Nederlands elftal. Het gaat om de kwaliteit."