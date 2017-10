Van Hanegem hekelt Van Geel: ‘Dan wil je de fans van Feyenoord bespelen’

In tegenstelling tot andere clubs in de Eredivisie, zoals Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht, kiest Feyenoord ervoor om de belofteploeg niet in de voetbalpiramide in te laten stromen. Het tweede team van de Rotterdammers speelt in de beloftecompetitie, met veredelde oefenduels als gevolg.

Technisch directeur Martin van Geel maakte de keuze omdat hij wilde investeren in het eerste elftal. "Liever een Dirk Kuyt dan een beloftenteam in de Jupiler League", zo stelde hij vorige week. Willem van Hanegem blijft het hoe dan ook jammer vinden dat spelers die naast het elftal komen te staan bij Feyenoord qua wedstrijdritme in een diepe put vallen. Hij verwijst naar Renato Tapia, die zaterdag in het thuisduel met PEC Zwolle (0-0) al vroeg in de wedstrijd uitviel met klachten aan zijn hamstrings.

"Bij zijn trieste aftocht bekroop mij wel het gevoel dat Tapia het slachtoffer is van het feit dat hij aanvankelijk nauwelijks heeft kunnen spelen", zo stelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. De tranen stonden in zijn ogen, al werd zondag duidelijk dat het een lichte kwetsuur betreft. "Twee wedstrijdjes op maandagmiddag met Feyenoord 2 in augustus, in september niets en dan recent opeens Napoli-uit en AZ-uit. Met twee zware interlands tegen Argentinië en Colombia, inclusief lange vliegreizen. Dat werd hem, zo kort op elkaar, blijkbaar te veel."

Van Hanegem kan dan ook niets met de opmerking dat Van Geel qua geld liever Kuyt haalde dan dat hij een elftal in de Jupiler League had. "Dan denk ik: ja, Kuyt wel ja, maar ik had bijvoorbeeld liever niet Colin Kazim Richards in De Kuip gezien en wel een tweede elftal onder normale omstandigheden. De naam Kuyt noemen, dan wil je de achterban bespelen."