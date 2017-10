‘Persoonlijk denk ik dat Alex Pastoor de ideale man is voor Barcelona’

Sparta Rotterdam verloor zaterdagavond met 4-0 van Ajax en is na acht speeldagen op de allerlaatste plaats terug te vinden, tot ergenis van Hugo Borst. De journalist is fanatiek fan van de Kasteelclub en schrijft maandag, 'gedreven door afkeer en wanhoop', over het zwalkende elftal van Alex Pastoor. Borst denkt dat Sparta tot het einde van het seizoen achttiende zal staan. "Dat is de schuld van Pastoor."

Borst vindt Pastoor 'een prima trainer': "Maar hij wil veel meer zijn dan dat", zo stelt de journalist maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. Pastoor dwong bij zijn contractverlenging immers af dat hij ook het aankoopbeleid mocht bepalen en het resultaat is volgens Borst zichtbaar. "Pastoor heeft Sparta opgezadeld met een leger talentloze voetballers, veelal buitenlanders. Wij zijn het Roda JC van de Randstad."

Een groot deel van het bestuur van Sparta vindt Pastoor naar verluidt 'doodvermoeiend' en 'koppig', zo stelt Borst. "Hij heeft, vind ik, mijn vroeg zo sympathieke clubje beroofd van veel. Hij wil bouwen, maar het gaat om overleven." Borst wijst erop dat de duels met Roda JC Kerkrade en ADO Den Haag al verloren gingen en zaterdag stadsgenoot Excelsior de tegenstander is. Dat zou in de optiek van de journalist een (rituele) oorlog moeten zijn, maar Pastoor verkoopt het geen onderscheid maken van wedstrijden als waarheid aan mannen zonder winnaarsmentaliteit, zo verzucht hij. "Een enkeling daargelaten."

"Persoonlijk denk ik dat Pastoor de ideale man is voor Barcelona. Voor Sparta is deze controlfreak ongeschikt. Ik dank hem nogmaals voor de promotie in 2016, maar na zijn ontslag zitten we nog anderhalf jaar met de gebakken peren." Sparta verloor elk van de laatste vijf officiële duels, inclusief de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0).