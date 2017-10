Kritische Van Hooijdonk: ‘Ik heb medelijden met Huntelaar of Dolberg’

Jon Dahl Tomasson houdt als assistent-bondscoach van Denemarken de vorm van de twee Deense spitsen in de top van de Eredivisie goed in de gaten: Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen. Laatstgenoemde maakte zaterdag tegen PEC Zwolle (0-0) zijn rentree, na een absentie van enkele weken, terwijl Dolberg het moeilijk heeft bij Ajax.

"Nicolai miste in het begin van dit seizoen Dirk Kuyt", zo verzekerde Tomasson zondag bij Studio Voetbal. "Het is moeilijk met buitenspelers die alleen maar naar binnen trekken. Kuyt trok altijd veel aandacht naar zich toe in het zestienmetergebied." Jörgensen was afgelopen seizoen goed voor 21 treffers in competitieverband, maar deze voetbaljaargang staat de teller na vijf optredens nog maar op één doelpunt.

Volgens Tomasson had Dolberg vorig seizoen veel baat bij de arbeid die de vertrokkken Bertrand Traoré verrichtte. "Die werd heel erg onderschat", zo oordeelde de Deen. "David Neres is niet te vergelijken met Traoré." Pierre van Hooijdonk ging een stapje verder en was niet te spreken over de buitenspelers van Ajax. "Ik heb medelijden met Klaas-Jan Huntelaar of Dolberg", zei de oud-aanvaller.

Ruud Gullit heeft het ook te doen met Dolberg, die de dupe is geworden van de rentree van Huntelaar bij Ajax en alleen in het bekerduel met Scheveningen (1-5) tot scoren kwam: een hattrick. Gullit denkt dat het zelfvertrouwen van Dolberg een flinke klap gekregen heeft. "Ik heb hem een paar weken geleden ontmoet", vertelde de assistent-bondscoach van het Nederlands elftal bij Ziggo Sport. "Het is een leuke jongen. Hij staat goed in het leven. Het is even slikken voor hem. Huntelaar komt niet om op de bank te zitten. Die wil gewoon spelen."