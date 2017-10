Valencia passeert Real na krankzinnig duel met negen doelpunten

Valencia heeft in een knotsgekke wedstrijd tegen Real Betis aan het langste eind getrokken. De bezoekers van trainer Marcelino keken na 74 minuten tegen een comfortabele 0-4 voorsprong aan, maar toch werd het nog heel spannend in Estadio Benito Villamarín. Betis kwam terug tot 3-4 en zou uiteindelijk met 3-6 verliezen. Valencia heeft nu één punt meer dan Real Madrid en staat tweede in LaLiga.

Valencia had in de eerste helft geen kind aan Betis, maar de eerste goal van de bezoekers liet lang op zich wachten. Na ruim een halfuur spelen zorgde Geoffrey Kondogbia voor de verdiende voorsprong door een hoekschop van Dani Parejo krachtig tegen de touwen te koppen. Vlak voor het rustsignaal maakt Gonçalo Guedes er op formidabele wijze 0-2 van: de Portugese middenvelder annex vleugelspeler profiteerde van zwak wegwerken van de verdediging van de thuisploeg en schoot het leer vanaf 25 meter in de kruising.

Niet normaal: dit doelpunt van Gonçalo Guedes gaat momenteel de wereld over! 🚀🔥 Geplaatst door voetbalzone op zondag 15 oktober 2017

Real Betis kreeg na 55 minuten de kans om het weer spannend te maken: de bal ging na een handsbal van Kondogbia op de stip, maar Sergio León knalde tegen de benen van doelman Norberto Neto. Valencia leek de wedstrijd hierna makkelijk uit te spelen, want Rodrigo en Santi Mina tekenden voor een 0-4 stand. Real Betis gaf echter niet op en scoorde via Joel Campbell, Antonio Sanabria en Cristian Tello. Valencia deed hierna weer wat terug: Simone Zaza en Andreas Pereira zetten een 3-6 eindstand op het scorebord in Andalusië.