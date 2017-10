Dodelijk effectieve Icardi beslist Milanese derby met hattrick

Internazionale heeft de Derby della Madonnina winnend afgesloten. De zwart-blauwen gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen, maar in de slotminuut werd het dan toch nog 3-2 door een strafschop van Mauro Icardi. Internazionale staat nu met 22 punten op de tweede plaats in de Serie A en heeft twee punten minder dan het nog foutloze Napoli. AC Milan staat met twaalf punten op de tiende stek.

Internazionale begon zeer voortvarend aan het treffen met de aartsrivaal en Antonio Candreva was na twaalf minuten spelen dicht bij de openingstreffer: de buitenspeler kon vanaf twintig meter een geplaatst schot produceren, maar de poging van de Italiaan raakte de lat. Even later was Candreva wél betrokken bij een goal, aangezien hij halverwege de eerste helft een afgemeten voorzet gaf op Icardi. De Argentijn, die tot dan toe nauwelijks in het stuk voorkwam, reageerde alerter dan de Milan-verdedigers, verlengde het leer naar de verre hoek van het doel en liet Gianluigi Donnarumma kansloos.

In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Milan: Suso vond vanuit de tweede lijn de ruimte voor het schot en dat werd vervolgens met één hand gepareerd door Samir Handanovic. Even later had de Spanjaard meer geluk: na 56 minuten krulde de linkspoot de bal beheerst in de verre hoek, nadat hij te veel ruimte had gekregen van i Nerazzurri. Milan hoopte hierna door te drukken en kreeg een kans via Giacomo Bonaventura, maar het was de tegenstander dat voor een tweede keer toesloeg.

Lucas Biglia leed balverlies waarna de bal uiteindelijk bij Ivan Perisic terechtkwam. Op aangeven van de Kroaat volleerde Icardi vervolgens stijlvol binnen: 2-1. Internazionale kon ook die voorsprong niet vasthouden, want tien minuten voor tijd gleed Bonaventura bij de tweede paal de 2-2 binnen. De assist kwam op naam van Fabio Borini. Daar leek het ook bij te blijven, maar in de laatste minuut mocht Icardi na een overtreding van Ricardo Rodríguez aanleggen vanaf elf meter en de Argentijn maakte geen fout: 3-2.