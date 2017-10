‘Op dit moment zou ik hem altijd de voorkeur geven boven Batshuayi’

Álvaro Morata kampt momenteel met een hamstringblessure, waardoor de spitspositie van Chelsea vacant is geworden. Zaterdag kreeg Michy Batshuayi tegen Crystal Palace (2-1 verlies) de kans om zich te bewijzen, maar Ian Wright is niet overtuigd. De oud-spits van onder meer Arsenal vindt dat Tammy Abraham, die momenteel verhuurd is aan Swansea City, een beter alternatief is dan de Belg.

"Ik zei een aantal weken geleden al dat Batshuayi erg teleurgesteld moest zijn dat Antonio Conte (manager, red.) Eden Hazard had opgesteld", legt Wright uit bij de BBC. "Het probleem dat ik met Batshuayi heb, is dat hij de verdedigers niet genoeg aan het werk zet. Hij moet meer zijn best doen om meer ruimte voor zichzelf te creëren. Dan pas zal hij een kans krijgen in de zestien, maar nu beweegt hij bijna niet. Zijn bewegingen zijn niet intens genoeg."

"Er waren genoeg bruikbare ballen, maar hij was vaak te laat", vervolgt Wright, die vindt dat Chelsea-huurling Abraham, die zaterdag twee keer scoorde tegen Huddersfield Town (2-0), op dit moment een betere spits is dan Batshuayi. "Tammy heeft bij Swansea City gelijk de toon gezet. Hij beweegt veel meer en schiet gericht op doel. Op dit moment zou ik de voorkeur altijd geven aan Abraham."