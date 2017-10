Padt haalt uit naar achterban: ‘Ik vind Groningers best negatief’

FC Groningen wist zondag in eigen huis niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel tegen AZ. Sergio Padt hield zijn ploeg in de eerste helft op de been met enkele knappe reddingen. "We hadden wel met 0-3 achter kunnen staan", aldus de doelman, die vrede heeft met het resultaat tegen de Alkmaarders en baalt van het gedrag van de fans.

"Ik ben hier nu al drieënhalf jaar en in de ogen van de mensen is geen trainer goed", zegt Padt na afloop van de puntendeling in gesprek met RTV Noord. "Ik vind Groningers best negatief. We staan als spelers helemaal achter de trainer (Ernest Faber, red.)." Momenteel staat de Trots van het Noorden op de twaalfde plaats in de Eredivisie met negen punten uit acht wedstrijden.

Padt beaamt dat Groningen een matige eerste helft afwerkte, maar vindt dat de ploeg zich na de pauze goed herstelde. "Toen hadden wij het betere van het spel. Dat mag ook weleens benadrukt worden. Misschien ging de druk er wat vanaf na de 0-1. We hadden niets meer te verliezen. Toen kregen zij geen bal meer tussen de palen en was hun keeper iets drukker. Een gelijkspel voelt dus terecht."