‘We gingen vol voor Ronaldo, maar wilden niet aan zijn eisen voldoen’

Cristiano Ronaldo besloot in 2003 Sporting Portugal achter zich te laten voor een dienstverband bij het Manchester United van Sir Alex Ferguson. Gérard Houllier, destijds trainer van Liverpool, claimt echter dat hij het talent van de Portugees veel eerder in de smiezen had, maar dat de clubleiding weigerde te voldoen aan de gortige salariseisen van de aanvaller van Real Madrid, die in het shirt van the Red Devils in totaal 84 doelpunten maakte in 196 wedstrijden.

"Ik zag hem bij een Onder-21-toernooi en we gingen vol voor hem", zegt de Fransman in gesprek met de Liverpool Echo. "Maar we hadden een bepaalde salarisstructuur en we wilden niet het salaris betalen dat hij verlangde. Daarna speelde Manchester United een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting Portugal en alle spelers zeiden tegen Sir Alex Ferguson: ‘je móét hem halen'."

"Ik ging ermee akkoord dat we het salarisplafond niet zouden breken. Ik verwachtte dat dat voor problemen zou zorgen in de kleedkamer", aldus Houllier, die vervolgens Harry Kewell naar Liverpool haalde. "Misschien hadden we de titel wel gewonnen met Ronaldo, maar we hadden Kewell, die uitstekend was destijds en tevens erg gretig was. Helaas raakte hij ernstig geblesseerd."

Phil Thompson, toentertijd assistent van Houllier, onderschrijft het verhaal: "We hadden net Florent Sinama-Pongolle en Anthony Le Tallec gestrikt. We hadden anarchie gehad als andere spelers erachter kwamen hoeveel geld we aan een achttienjarig kind wilden geven. Tien dagen later zaten we te lunchen en keken we naar de televisie. Daar kwam toen het nieuws voorbij dat United Ronaldo had gecontracteerd. Gérard en ik stikten bijna in ons eten!"