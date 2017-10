‘Ik had een PSV-kamer, maar die is nu wel gerenoveerd natuurlijk’

Voor Clint Leemans stond er zondag een bijzondere wedstrijd op het programma. De middenvelder speelde tussen 2004 en 2016 voor PSV en doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. Sinds vorig seizoen speelt Leemans voor VVV-Venlo, met wie hij het zondag opnam tegen zijn oude club.

PSV trok in Venlo aan het langste eind en won met 2-5. Leemans tekende vijf minuten voor rust voor de gelijkmaker vanuit een strafschop. De middenvelder werd de liefde voor voetbal en PSV met de paplepel ingegoten. “Mijn moeder voelde het al, omdat ik toen ik in haar buik zat er steeds tegenaan schopte. Mijn vader had 45 jaar lang een seizoenkaart van PSV”, legt Leemans uit in gesprek met FOX Sports.

“Vorig jaar heeft hij die opgezegd, want hij ging iedere wedstrijd naar VVV kijken. Daarom kon hij niet meer naar PSV. Vandaag zat hij met een groepje PSV-fans in het thuisvak”, vervolgt de middenvelder. “Ik had een PSV-kamer, maar die is nu wel gerenoveerd natuurlijk. In mijn jeugd speelden Phillip Cocu, Mark van Bommel en Jan Vennegoor of Hesselink bij de club, dat was een mooie tijd.”