Van Dijk knokt zich met Southampton naar gelijkspel tegen Newcastle

Southampton en Newcastle United hebben het zondag in een onderlinge confrontatie moeten doen met een puntendeling. De ploeg van Rafael Benítez kwam twee keer op voorsprong, maar the Saints, met Virgil van Dijk in de basis en Wesley Hoedt op de bank, toonden veerkracht en kwamen via twee goals van Manolo Gabbiadini langszij: 2-2. Door de remise blijven beide clubs in de middenmoot van de Premier League steken.

Het was Dusan Tadic die in de openingsfase de gevaarlijkste man was aan de zijde van Southampton. De ex-speler van FC Twente had een goede mogelijkheid de score te openen, maar de poging van de Serviër zoefde enkele centimeters over de lat. Aan de andere kant maakte Isaac Hayden wél een doelpunt: na onhandig verdedigen van Van Dijk kon de middenvelder vanaf de rand van de zestien meter Fraser Forster, die op het verkeerde been stond, passeren. De thuisploeg probeerde via onder anderen Van Dijk en Tadic op gelijke hoogte te komen, maar moest met een 0-1 achterstand de kleedkamer opzoeken.

Gabbiadini zorgde vlak na de rust voor de gelijkmaker door een lange bal van achteruit te controleren, de tegenstander voor lange tijd uit de buurt van de bal te houden, naar het midden van het strafschopgebied te dribbelen en Rob Elliot met een verdekt schot te verschalken. Twee minuten later schoot Ayoze Pérez alweer de 1-2 binnen: de Spanjaard moest na een zeer goedlopende aanval van Newcastle in eerste instantie nog zijn meerdere erkennen in Forster, maar zijn tweede poging belandde in de verre hoek.

Daarna probeerde Southampton een tweede treffer te forceren, maar waren de grootste mogelijkheden voor the Magpies, onder anderen voor Christian Atsu. Het was echter Gabbiadini die de thuisploeg wederom langszij schoot: arbiter Kevin Friend zag een overtreding van Florian Lejeune in het strafschopgebied, waarna de Italiaan de penalty op krachtige wijze benutte. Vervolgens creëerden beide teams weinig grote kansen en stond na negentig minuten spelen de 2-2 stand op het scorebord.