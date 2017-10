Excelsior worstelt zich in kaartenfestijn langs tiental van ADO

Excelsior heeft opnieuw een uitwedstrijd weten te winnen. De Rotterdammers waren in het Cars Jeans Stadion te sterk voor ADO Den Haag: 1-2. De thuisploeg stond al na een half uur spelen met tien man, nadat Edouard Duplan met twee gele kaarten van het veld gestuurd werd. Het was sowieso een drukke middag voor scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die maar liefst acht gele prenten uitdeelde.

Excelsior presteert dit seizoen uitstekend in uitwedstrijden en verloor nog geen duel buitenshuis. Een bezoek aan Den Haag is voor de Rotterdammers echter geen garantie op succes, want er werd in november 1979 voor het laatst een Eredivisie-wedstrijd in de Hofstad gewonnen. Van de laatste tien thuiswedstrijden verloor ADO Den Haag er slechts twee.

De Rotterdammers gingen in het Cars Jeans Stadion furieus van start en stonden na zeven minuten spelen al op voorsprong. Luigi Bruins stuurde Ryan Koolwijk weg aan de zijkant van het veld, waarna de middenvelder het overzicht bewaarde en de bal breed legde. Voor het doel stond Jinty Caenepeel om de bal in het lege doel te werken: 0-1. De wedstrijd kwam er voor Excelsior na 25 minuten spelen nog beter uit te zien. Duplan maakte een overtreding op Caenepeel en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, nadat hij eerder een prent had ontvangen voor een elleboog.

Edouard Duplan ontvangt zijn tweede gele kaart en mag vertrekken.

Scheidsrechter Gözübüyük moest sowieso de nodige spelers op de bon slingeren, want in de eerste helft deelde hij maar liefst zes gele kaarten uit. Ondanks de overtalsituatie zag Excelsior ADO Den Haag na een half uur spelen op gelijke hoogte komen. Na een rommelige situatie kwam de bal via Lex Immers voor de voeten van Björn Johnsen. De inzet van de spits werd nog gekeerd door Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson, maar de rebound leverde dankzij Sheraldo Becker de gelijkmaker op.

In het tweede bedrijf ging ADO Den Haag meer op de counter spelen, met Melvyn Lorenzen en Sheraldo Becker in de voorste linie. Excelsior had moeite om daarmee om te gaan en de tweede helft was daardoor niet al te aantrekkelijk om naar te kijken. Echt grote kansen vielen er amper te noteren in het tweede bedrijf, hooguit mogelijkheden voor Hicham Faik en Mike van Duinen. Pas tien minuten voor tijd lieten de bezoekers echt van zich horen.

Van Duinen bracht Faik in stelling, die de bal feilloos met het linkerbeen in de rechterhoek stuurde en Excelsior op voorsprong bracht. Invaller Ali Messaoud had de marge zelfs nog kunnen vergroten, maar slaagde daar niet in. Daardoor bleef de wedstrijd tot het laatste moment spannend, te meer omdat de thuisploeg ook nog enkele vrije trappen en corners kreeg. Lorenzen kreeg vanuit zo'n standaardsituatie een grote kans, maar zijn kopbal werd gekeerd door Kristinsson. Ook Immers was dichtbij, maar zijn inzet werd geblokt. Zo trok Excelsior de overwinning over de streep, waardoor het in punten gelijk komt met ADO Den Haag.