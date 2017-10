Assaidi woest na nederlaag tegen Willem II: ‘We spelen profvoetbal’

FC Twente leed zondagmiddag een gevoelige nederlaag op bezoek bij Willem II. De formatie van René Hake pakte slechts zes punten uit de eerste acht wedstrijden en staat alleen nog dankzij het doelsaldo buiten de gevarenzone. Oussama Assaidi reageerde na afloop in gesprek met FOX Sports buitengewoon teleurgesteld op de weggegeven tegendoelpunten.

“Ik snap het niet. Ik snap niet dat je bij 1-0 zo'n goal weggeeft, in de laatste minuut van de eerste helft. Als je dat doet, tja... We spelen profvoetbal. In de laatste minuut mag die bal er gewoon niet in. Dat het gebeurt, is gewoon verschrikkelijk”, concludeert Assaidi, die zijn ploeg na 39 minuten spelen nog wel op voorsprong zette vanaf elf meter.

Aanvoerder Danny Holla sluit zich aan bij de vleugelaanvaller. “Het mág gewoon niet. Je moet gewoon de rust halen met een voorsprong. Dat het niet lukt, is verschrikkelijk”, aldus Holla. FC Twente heeft nu evenals Willem II en Roda JC Kerkrade zes punten uit acht wedstrijden. Alleen Sparta Rotterdam heeft minder punten. De ploeg van trainer Alex Pastoor is hekkensluiter met vijf punten.