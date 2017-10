‘Ik zie maar één oplossing en dat is dat Arsenal Özil in januari verkoopt’

Mesut Özil heeft zijn aflopende contract bij Arsenal nog altijd niet verlengd en het lijkt er dan ook sterk op dat de Duitser bezig is aan zijn laatste seizoen in Londen. Oud-international Martin Keown is ervan overtuigd dat Özil in januari wordt verkocht door the Gunners.

“Ik zie maar een oplossing. Zodra het januari is, is Mesut Özil vertrokken”, aldus Keown bij BT Sport. “Alexis Sánchez zou ik wel tot aan het einde van het seizoen houden, want hij geeft Arsenal de beste kans voor kwalificatie voor de Champions League.” Ook het contract van de Chileen loopt na dit seizoen af. Hij staat in de belangstelling van Manchester City, terwijl Özil in verband wordt gebracht met een vertrek naar Manchester United.

Özil verkeert in een mindere vorm dit seizoen en heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken. Ook tegen Watford (2-1 nederlaag) haalde de middenvelder zijn niveau niet en liet hij een grote kans liggen. “Die bal had er hoe dan ook in gemoeten. Dan was het over geweest en ha Arsenal gewonnen. In dit soort situaties moet je koelbloedig zijn en scoren. Als wat er daarna is gebeurd, had dan niet gebeurd.”