Tapia krijgt goed nieuws en is mogelijk alweer inzetbaar tegen Shakhtar

De blessure die Renato Tapia zaterdagavond opliep in de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle (0-0) valt mee. Na twintig minuten spelen moest de Peruviaan al vervangen worden, naar nu blijkt met een lichte hamstringblessure. Het is nog onzeker of Tapia komende dinsdag beschikbaar is, als Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen Shakhtar Donetsk.

Feyenoord meldt via officiële kanalen dat komende dagen moet blijken hoe lang Tapia precies uit de roulatie is. Mogelijk is de verdediger annex middenvelder komende dinsdag alweer inzetbaar, als de Rotterdammers hun derde groepsduel in de Champions League afwerken. Zoals het er nu naar uitziet, komen de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd met Peru niet in gevaar voor Tapia.

In november moet Peru over twee wedstrijden afrekenen met Nieuw-Zeeland om zich te plaatsen voor het WK. In het treffen met PEC Zwolle moest Tapia zich al vroeg laten vervangen. Sven van Beek verving de Peruviaan en maakte zo zijn rentree na anderhalf jaar blessureleed.