Cocu laat Isimat-Mirin met tennisballen trainen: ‘Dat meen ik serieus’

PSV wist zondagmiddag na een 2-1 achterstand zich terug te knokken naar een 2-5 overwinning. Aanvoerder Marco van Ginkel koestert de ruime overwinning op VVV-Venlo (2-5). De winst kwam pas tot stand nadat invaller Jerold Promes na een uur met rood van het veld werd gestuurd. Trainer Phillip Cocu was blij met de overwinning, maar baalt van Nicolas Isimat-Mirin.

Volgens Van Ginkel kon scheidsrechter Danny Makkelie niets anders dan een rode kaart trekken. Promes kon inrukken na een tackle op Santiago Arias. "Je zag dat hij te laat was. Volgens mij was het gewoon een dikke rode kaart. Gestrekt been, dus die mocht er af", aldus Van Ginkel na afloop van het duel in De Koel in gesprek met FOX Sports.

"Daarna maakten we veel goals, maar we misten ook nog veel kansen. We hadden er nog een hoop bij kunnen maken." Door de zege slaat PSV een gat van vijf punten met zowel Feyenoord als Ajax, die elkaar volgende week treffen in De Kuip. "Dat hebben we van tevoren ook tegen elkaar gezegd. Dat is lekker, maar uiteindelijk moet je zelf je wedstrijden winnen."

Phillip Cocu sluit zich aan bij de conclusie van zijn pupil dat PSV goede zaken heeft gedaan tegen VVV. "Op het moment dat we de 2-2 maakten, had ik het gevoel dat we zouden gaan winnen", aldus de trainer van de Eindhovenaren, die baalde dat Nicolas Isimat-Mirin wederom een penalty veroorzaakte. Eerder deed hij dat ook al tegen FC Utrecht en sc Heerenveen. "Ik heb hem al medegedeeld dat hij vanaf maandag met tennisballen gaat trainen. Dat meen ik serieus", aldus de trainer, die hoopt dat de mandekker het op die manier afleert om zijn tegenstander vast te pakken.

"Isimat kan niet zo vaak onnodig een strafschop weggeven. Dat zal snel beter moeten, dat heb ik hem ook verteld”, aldus Cocu, die bevestigt dat Isimat-Mirin zichzelf snel moet verbeteren en hij zijn basisplaats anders kwijt is. “Precies. Als je een tackle moet inzetten, dan kan het gebeuren. Maar dit is gewoon niet nodig. Dit moet eruit, heel snel."