‘Buurman Pasveer’ onpasseerbaar: ‘Als het moet, ga ik hem te lijf’

Dankzij een late treffer van Bryan Linssen op bezoek bij Heracles Almelo kon Vitesse zondag met een punt in de tas terugreizen naar Arnhem (1-1). Henk Fraser, trainer van de Arnhemmers, erkent dat zijn ploeg in de eerste helft niet al te best speelde, maar zegt ook positieve punten bij Vitesse te hebben gezien.

"We hebben wel een ploeg die door blijft gaan, ook al was het niet om aan te zien, zoals in de eerste helft. Dat hebben ze wel goed gedaan", aldus de trainer in gesprek met FOX Sports. "Voor rust waren we heel slordig in balbezit. We hebben Heracles een beetje geholpen door ze veel ruimte te geven. Ze waren in alle opzichten de betere partij."

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons", vervolgt Fraser. "Dan vecht je eigenlijk tegen jezelf, maar ook tegen een tegenstander die de ruimtes goed weet te benutten. De tweede helft was vervolgens wat meer in evenwicht. Ik denk wel dat dit een terechte uitslag is. We hebben veerkracht getoond", concludeert de oefenmeester van Vitesse.

Heracles had veel kansen om vaker tot scoren te komen, maar Remko Pasveer beleefde een sterke wedstrijd. Ook Reuven Niemeijer, middenvelder van Heracles, zag dat Pasveer, zijn buurman, sterk speelde. "Als het moet, ga ik hem te lijf", grapte Niemeijer in gesprek met de Gelderlander. "Het is vervelend dat ze er niet ingaan, maar ik ben blij dat ik de mogelijkheden in elk geval creëer."