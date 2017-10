Cocu staat open voor Oranje: ‘Natuurlijk, een van de mooiste jobs’

Het Nederlands elftal heeft zich onder Dick Advocaat niet weten te plaatsen voor het WK in Rusland volgend jaar zomer. Het bondscoachschap van Advocaat zit er binnenkort op en zodoende worden er in de media verschillende namen genoemd die de ervaren oefenmeester zouden kunnen opvolgen. Ook Phillip Cocu wordt vaak genoemd en de trainer van PSV ziet het bondscoachschap wel zitten.

"Natuurlijk, ik denk dat het voor elke trainer een van de mooiste jobs is, maar wel een zware", zegt Cocu zondag in gesprek met de NOS. "We hoeven het nu niet te hebben over wanneer die kans komt, maar de baan als bondscoach is iets wat heel veel coaches denk ik ambiëren", aldus Cocu, die tussen 2008 en 2012 als assistent-trainer al actief was bij het Nederlands elftal aan de zijde van Bert van Marwijk.

Naast Cocu wordt ook Erik ten Hag als kandidaat genoemd en de trainer van FC Utrecht staat er hetzelfde in als zijn collega bij de Eindhovenaren. "Kijk, voor veel trainers is het bondscoachschap gewoon het hoogste ambt. Ik heb nu nog niets gehoord, dus ga ik er ook niet over nadenken. Als ik wel gevraagd word, zou ik het zeker overwegen", aldus Ten Hag zondagochtend bij De Tafel van Kees bij FOX Sports.