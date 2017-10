AZ verzuimt afstand te nemen van Groningen en loopt tegen de lamp

Het duel tussen FC Groningen en AZ heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. De Alkmaarders waren de bovenliggende partij in de eerste helft, maar stuitte keer op keer op de sterk keepende Sergio Padt. De Alkmaarders kwamen via Alireza Jahanbakhsh toch op voorsprong. In de tweede helft kwam Groningen langszij door een benutte strafschop van Mimoun Mahi.

Op bezoek in Groningen begon AZ uitstekend aan de wedstrijd. Al na vijf minuten kregen de bezoekers een goede kans om op voorsprong te komen. Na een voorzet van Jahanbakhsh kon Guus Til vrij inschieten, maar zijn inzet werd gekeerd door Padt. De ploeg van John van den Brom bleef aandringen en het leek een kwestie van tijd voordat AZ de openingstreffer zou maken. Maar het was Padt die zijn mannetje stond en de Alkmaarders van het scoren afhielden.

Groningen hield lang stand en leek de rust te gaan halen zonder tegentreffers, maar daar bracht Jahanbakhsh verandering in. Op slag van rust haalde hij hard uit en schoot hij via de binnenkant van de paal raak. De voorsprong was verdiend. In het tweede bedrijf kroop Groningen wat meer uit zijn schulp en kreeg het een strafschop. Stijn Wuytens liep Ritsu Doan onderuit in het strafschopgebied en werd bestraft met geel. Mahi schoot raak vanaf elf meter, ook al zat Marco Bizot met zijn hand nog aan de bal.

In de slotfase kregen beide ploegen mogelijkheden op de overwinning en was het Groningen dat leek te scoren. Doan vond het net, maar werd afgefloten. De goal werd afgekeurd vanwege een overtreding die Mahi even daarvoor had begaan op een AZ-verdediger.