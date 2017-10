PSV werkt achterstand weg tegen tiental VVV en boekt ruime zege

PSV heeft drie punten overgehouden aan het bezoek aan VVV-Venlo, maar makkelijk ging dat niet. De Eindhovenaren keken vlak na rust nog tegen een 2-1 achterstand aan. Een rode kaart van Jerald Promes zorgde ervoor dat de bezoekers met een man meer kwamen te staan en de achterstand ombogen in een 2-5 overwinning.

PSV moest het in Venlo doen zonder Hirving Lozano, die te veel last had van een elleboogblessure. Daardoor startte Luuk de Jong in de punt van de aanval en begon Jürgen Locadia vanaf de rechterflank. Het waren de twee PSV-aanvallers die na 23 minuten spelen samen voor de openingstreffer zorgden. Na een snelle uitbraak speelde Locadia vanaf rechts De Jong in. Laatstgenoemde liet de bal vallen op de inkomende Locadia, die vanaf de rand van de zestien de bal achter doelman Lars Unnerstal krulde.

Waar PSV in de eerste helft een zuivere strafschop werd onthouden, kreeg VVV na 38 minuten spelen wel een penalty. Het was Nicolas Isimat-Mirin die, niet voor het eerst dit seizoen, zijn tegenstander naar de grond trok en een strafschop veroorzaakte. Clint Leemans, opgeleid door PSV, wist wel raad met de kans en schoot de bal achter Jeroen Zoet. De gelijkmaker was een domper voor de koploper van de Eredivisie, maar het zou nog erger worden. Vlak na rust kwam VVV namelijk op voorsprong. Het was Torino Hunte die in de derde minuut van de tweede helft van dichtbij raak schoot.

De tijd begon te dringen voor PSV, dat niet zonder punten uit Venlo wilde vertrekken. VVV werd teruggedrongen en het was eenrichtingsverkeer naar het doel van de thuisploeg. Een doelpunt kon niet uitblijven en na een uur spelen viel de 2-2. Het was Gastón Pereiro die op prachtige wijze voor de gelijkmaker tekende. Hij dribbelde naar binnen en haalde tussen drie tegenstanders uit in de verre hoek. Vlak daarna kreeg VVV nog een tegenslag te verwerken, want invaller Promes kon met een directe rode kaart inrukken. Hij stond nog geen vijf minuten binnen de lijnen toen hij een harde overtreding maakte op Santiago Arias.

Met een man meer speelde PSV het goed uit en trok het de overwinning over de streep. Vijf minuten na de rode kaart van Promes maakte Daniel Schwaab zijn eerste doelpunt voor PSV. Niet lang daarna was het debutant Mauro Junior die de 2-4 tegen de touwen werkte vanuit de rebound, nadat een kopbal van De Jong werd gekeerd. Pereiro bepaalde de eindstand op 2-5 en deed dat op aangeven van De Jong.