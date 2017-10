Uitblinkende Sol helpt Willem II van laatste plaats af

Willem II heeft de laatste plaats in de Eredivisie verlaten. De Tilburgers wonnen in eigen huis met 3-1 van FC Twente, dat door de nederlaag een negatief clubrecord geëvenaard heeft. Fran Sol speelde met twee treffers een hoofdrol in het duel, terwijl hij in de eerste helft ook een strafschop veroorzaakte.

Zowel Willem II als FC Twente is niet al te goed aan het seizoen begonnen. De Tilburgers verloren zes keer in de eerste zeven wedstrijden en waren sinds zaterdagavond alleen hekkensluiter in de Eredivisie. Roda JC Kerkrade won namelijk van NAC Breda en heeft daardoor zes punten. FC Twente pakte slechts drie punten meer en verloor de laatste zeven uitduels op rij. Een nederlaag in Tilburg zou een evenaring van een negatief clubrecord betekenen. FC Twente scoorde dit seizoen bovendien pas één keer in een uitwedstrijd.

Willem II begon weliswaar beter aan de wedstrijd, maar moest tot de twintigste minuut wachten tot het de eerste kansen kreeg. Sol was twee keer kort achter elkaar gevaarlijk met het hoofd, maar trof nog geen doel. Vijf minuten voor rust veroorzaakte de Spanjaard aan de andere kant een strafschop, nadat hij een tegenstander van FC Twente tegen de grond werkte. Oussama Assaidi werkte de bal vanaf elf meter tegen de touwen en zette de bezoekers daarmee op een 0-1 voorsprong.

Oussama Assaidi zet FC Twente vanuit een strafschop op voorsprong.

Erg lang kon FC Twente niet genieten van de voorsprong, want Sol maakte vlak voor rust zijn fout goed. De spits kopte een uitstekende hoekschop van Jop van der Linden binnen, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand gingen rusten. Na rust trok de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe. Na een uur spelen schoot invaller Ismail Azzaoui Willem II op voorsprong, nadat een kopbal van Sol via Twente-doelman Jorn Brondeel voor zijn voeten was gekomen.

Na de 2-1 moesten de bezoekers op zoek naar de winnende treffer, waardoor Willem II kon loeren op de counter. Echt grote kansen kreeg FC Twente echter niet meer, waardoor de voorsprong voor de Tilburgers niet meer in gevaar kwam. In de slotminuut zorgde Sol zelfs voor zijn tweede treffer van de middag, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde. Daardoor is Sparta Rotterdam de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor pakte vijf punten uit de eerste acht wedstrijden.