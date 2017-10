Mourinho stellig: ‘Ik weet zeker dat ik mijn carrière niet hier afsluit’

José Mourinho staat sinds vorige zomer aan het roer bij Manchester United en ligt nog vast tot medio 2019. The Sun wist afgelopen week te melden dat de Portugees binnenkort een nieuw vijfjarig contract zal ondertekenen, terwijl hij eerder al liet weten dat hij graag nog jaren bij the Red Devils wil blijven. Desondanks zal Mourinho zijn carrière niet besluiten bij Manchester United.

“Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik nog steeds een trainer met zorgen, ambities en wensen ben. Ik weet zeker dat ik mijn carrière niet hier afsluit”, klinkt het stellig uit de mond van Mourinho in een interview met Téléfoot. De Portugees is nog altijd een groot fan van Paul Pogba en roemt hem dan ook. “Hij kan voetbalgeschiedenis schrijven, hij heeft veel talent.

“De balans op het middenveld is beter dit seizoen, waardoor we de ruimte beter kunnen benutten”, vervolgt de Portugees zijn verhaal. Mourinho heeft een opvallende verstandhouding met Josep Guardiola. Barcelona verkoos de Spanjaard naar verluidt in 2008 boven Mourinho. “Misschien kan ik op een dag de waarheid vertellen. Dit zijn dingen die ik tijdens mijn carrière voor me wil houden.”