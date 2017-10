Van Gaal kan aan de slag in de Verenigde Staten

(The Sun)

Santi Cazorla heeft zijn laatste wedstrijd voor Arsenal mogelijk al gespeeld. De middenvelder speelde door blessureleed al bijna een jaar niet, komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie en heeft een aflopend contract. (The Sun)

MK Dons dreigt Callum Brittain spoedig kwijt te raken. De rechterverdediger van negentien jaar brak afgelopen seizoen door in de hoofdmacht en geniet nu interesse van Chelsea en Tottenham Hotspur. (Daily Mirror)

De Amerikaanse voetbalbond heeft zich gemeld bij de Nederlander en wil hem aanstellen als opvolger van Bruce Arena, die er niet in slaagdenaar het WK van 2018 te loodsen.

William Carvalho wordt wéér met een overgang naar de Premier League in verband gebracht. Everton heeft 35 miljoen euro over voor de middenvelder, die Sporting Portugal vorige zomer kon inruilen voor West Ham United. (A Bola)